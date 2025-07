SHAUN LE MOUTON LA FERME EN FOLIE — AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes

SHAUN LE MOUTON LA FERME EN FOLIE — AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes dimanche 31 août 2025.

SHAUN LE MOUTON LA FERME EN FOLIE — AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 31 août, 15h15 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Pour la fin de l’été, le Cinéma du TNB propose une rétrospective SHAUN LE MOUTON pour les enfants, dont le nouveau programme LA FERME EN FOLIE en avant-première ! (à partir de 3 ans)

SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger : leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas. Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

À partir de 3 ans

47 min, Grande-Bretagne, 2025

Séance en avant-première

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-31T15:15:00.000+02:00

Fin : 2025-08-31T16:00:00.000+02:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=3970

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine