SHAUN LE MOUTON LA FERME EN FOLIE La Comète Châlons-en-Champagne mercredi 27 août 2025.

AVANT-PREMIÈRE >>> SHAUN LE MOUTON : LA FERME EN FOLIE Mercredi 27 août, 10h00 La Comète Marne

Tarif : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Début : 2025-08-27T10:00:00 – 2025-08-27T10:53:00

DÈS 3 ANS

De Jay Grace | 2025 | Grande-Bretagne | 0h50 | Sans paroles | Animation

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien : leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Et lorsque des lamas arrivent… c’est carrément la cata !

Le retour du mouton le plus drôle de l’animation dans quatre aventures à découvrir en famille.

SÉANCE EN AVANT-PREMIÈRE

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

