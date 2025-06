Shaun le mouton La ferme en folie – Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot 29 juin 2025 15:00

Lot-et-Garonne

Shaun le mouton La ferme en folie Cinéma l’Utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 15:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Dans le cadre du Little Films Festival.

Séance précédée d’un quiz sonore sur les animaux de la ferme.

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun et Bitzer, le chien de berger leurs idées finissent toujours par semer la zizanie ! Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas…

Dès 3 ans.

Cinéma l’Utopie 16 Rue Nationale

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Shaun le mouton La ferme en folie

As part of the Little Films Festival.

Screening preceded by a sound quiz on farm animals.

Not a day goes by as planned for Shaun and Bitzer, the sheepdog: their ideas always end up causing trouble! But that was before the llamas arrived?

Ages 3 and up.

German : Shaun le mouton La ferme en folie

Im Rahmen des Little Films Festival.

Vor der Vorstellung gibt es ein Tonquiz über die Tiere auf dem Bauernhof.

Kein Tag verläuft für Shaun und Bitzer, den Schäferhund, wie geplant: Ihre Ideen sorgen immer für Unruhe! Aber das war vor der Ankunft der Lamas?

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Nell’ambito del festival Piccoli film.

Proiezione preceduta da un quiz sonoro sugli animali della fattoria.

Non c’è giorno che vada come previsto per Shaun e Bitzer, il cane da pastore: le loro idee finiscono sempre per creare problemi! E questo prima dell’arrivo dei lama?

A partire dai 3 anni.

Espanol :

En el marco del Festival Little Films.

Proyección precedida de un concurso sonoro sobre los animales de granja.

Para Shaun y Bitzer, el perro pastor, ningún día sale como lo habían planeado: ¡sus ideas siempre acaban causando problemas! Bueno, eso era antes de que llegaran las llamas..

A partir de 3 años.

