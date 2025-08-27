SHAUN LE MOUTON — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes

SHAUN LE MOUTON — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes mercredi 27 août 2025.

SHAUN LE MOUTON — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes 27 août – 9 septembre Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB vous propose de retrouver Shaun, le malicieux mouton créé par les Studio Aardman, dans une rétrospective, comprenant 2 films et 2 de programmes de courts métrages dont 1 inédit.

Le personnage de Shaun est apparu pour la première fois dans le court-métrage _Rasé de près_ des Studios Aardman, qui mettait en scène une aventure du duo Wallace et Gromit en 1995.

Studio d’animation britannique situé à Bristol, Aardman a été fondé en 1972.

Il est reconnu pour son utilisation de la technique du stop-motion et plus particulièrement celle de l’animation de pâte à modeler. Le studio est notamment célèbre pour ses personnages Wallace et Gromit ainsi que des personnages dérivés dont Shaun le mouton. On doit aussi au studio le long-métrage _Chicken Run_ (2000), _Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout_ (2012) ou _Cro Man_ (2018).

AU PROGRAMME

SHAUN LE MOUTON : LE FILM (2015) à partir de 6 ans

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE (2019) à partir de 6 ans

L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON (2023) à partir de 3 ans

SHAUN LE MOUTON : LA FERME EN FOLIE (2025) à partir de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-09T18:00:00.000+02:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fListeManifs.aspx?idstructure=0146&genreid=14

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine