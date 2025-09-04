Shaun of the dead | Séance en plein air Croisière Arles

Shaun of the dead | Séance en plein air Croisière Arles jeudi 4 septembre 2025.

Shaun of the dead | Séance en plein air

Jeudi 4 septembre 2025 Horaires de représentation de 21h30 à 0h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Séance en plein air à Croisière (63 bd Émile Combes), précédée d’un quiz avec lots à la clé. Dans le cadre du festival Play it Again

De Edgar Wright

Avec Simon Pegg, Kate Ashfield, Lucy Davis, Nick Frost



Synopsis

À bientôt trente ans, Shaun est un vendeur sans ambition qui passe son temps à traîner avec son collocataire Ed dans leur pub préféré, le Winchester. Excédée par son manque d’engagement, sa petite amie Liz rompt avec lui. Mais, après une nuit bien arrosée, une armée de zombies déferle sur Londres, semant la terreur au sein de la population. Voilà l’occasion rêvée pour Shaun de reconquérir Liz en lui prouvant de quoi il est capable…



Séance en vostfr .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Open-air screening at Croisière (63 bd Émile Combes), preceded by a quiz with prizes up for grabs. As part of the Play it Again festival

German :

Open-Air-Vorführung im Croisière (63 bd Émile Combes), mit einem Quiz und Preisen im Vorfeld. Im Rahmen des Festivals „Play it Again“

Italiano :

Proiezione all’aperto al Croisière (63 bd Émile Combes), preceduta da un quiz con premi in palio. Nell’ambito del festival Play it Again

Espanol :

Proyección al aire libre en la Croisière (63 bd Émile Combes), precedida de un concurso con premios. En el marco del festival Play it Again.

