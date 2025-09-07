Shebam ! Pow ! Blop ! Wizzzzz ! Journée BD au mahJ Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris

Shebam ! Pow ! Blop ! Wizzzzz ! Journée BD au mahJ Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris dimanche 7 septembre 2025.

Dans le cadre du festival Traversées du Marais et de la journée européenne de la Culture juive, une grande journée festive dédiée à la bande dessinée !

Librairie

10h-18h

Pour cette journée, la librairie présente une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique de la bande dessinée.

Accès libre

Petit Vampire en ombres et lumière

Atelier famille

10h30-11h30

Enfants de 4 à 7 ans, accompagnés d’au moins un adulte

Après avoir découvert l’univers facétieux de Petit Vampire, les enfants créent leurs personnages inspirés de l’œuvre de Joann Sfar, puis les animent dans un théâtre d’ombres.

Payant sur réservation

Dessine-moi un chat !

Atelier famille

10h30-12h00

Enfants de 8 à 12 ans, accompagnés d’au moins un adulte

Inspirés de l’univers graphique de Joann Sfar et des œuvres du mahJ, les participants conçoivent et illustrent leur propre planche de bande dessinée.

Payant sur réservation

mahJ et BD

Visite guidée

11h-12h30

par Raphaëlle Laufer-Krygier, conférencière du mahJ

Une exploration originale des cultures juives en bulles et en cases pour découvrir le musée par le prisme de la bande dessinée, entre objets, mémoire et humour juif.

Cour d’honneur, point accueil

Gratuit. Inscription sur place, 15 minutes à l’avance

Braderie de livres

12h-17h

Des centaines d’ouvrages d’occasion à petits prix sur tous les aspects des cultures juives.

Cour d’honneur

Accès libre

Salon du livre

14h-17h30

Plusieurs dizaines d’auteurs, de dessinateurs et de scénaristes dédicacent leurs ouvrages.

Cour d’honneur

Accès libre

Livres populaires illustrés

Rencontres dans les salles

14h-14h30 et 16h-16h30

avec Claire Decomps, conservatrice en chef de la collection historique et des judaïca au mahJ

Cette rencontre relative à la place de l’illustration dans l’histoire des manuscrits et imprimés juifs est l’occasion de découvrir des volumes exposés dans le parcours permanent ou sortis spécialement des réserves du musée.

Cour d’honneur, point accueil

Gratuit. Inscription sur place, 15 minutes à l’avance

Dix dessins de Luz

Rencontres dans les salles

14h30-14h50 et 15h30-15h50

avec Pascale Samuel, conservatrice des collections d’art moderne et contemporain au mahJ

En prolongement de l’exposition « “Ô vous, frères humains”, Luz dessine Albert Cohen », présentée en 2016-2017, le mahJ a récemment acquis dix planches originales du roman graphique poignant et singulier de Luz, Ô vous, frères humains (Futuropolis, 2016), adapté du récit éponyme d’Albert Cohen (Gallimard, 1972). Cette rencontre sera une occasion unique de découvrir ces planches.

Cour d’honneur, point accueil

Gratuit. Inscription sur place, 15 minutes à l’avance

Réflexions sur la « question Jul », de Silex and the City à Lucky Luke

Rencontre

15h-16h30

Passagers clandestins mais omniprésents dans l’œuvre de Jul en bande dessinée et en dessins animés depuis vingt ans, les juifs s’y trouvent transformés de mille manières : rabbins préhistoriques et Shlomosapiens dans Silex and the City, question sioniste et gauche radicale dans Il faut tuer José Bové, chapitres sur Maïmonide, Vladimir Jankélévitch ou Simone Weil dans La Planète des sages… jusqu’à l’irruption des juifs dans les aventures de Lucky Luke pour la première fois en 80 ans, avec l’album La Terre promise !

De quoi se féliciter que « Tu ne riras point » n’ait finalement pas été retenu dans la mouture finale des Dix Commandements !

Auditorium

Payant sur réservation

À la découverte du programme des JECJ

L’association JECPJ France présente dans le vestibule toute la diversité du programme des Journées européennes de la culture juive, organisées à partir du premier dimanche de septembre et poursuivies durant les premières semaines d’automne, en France et en Europe.

De 12h à 18h

Le goût des voyages avec ­JGuideEurope

Œuvre de la Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Willard, le site internet JGuideEurope est la continuation du Guide Culturel des Juifs d’Europe (Le­ Seuil, 2002). Installé dans le vestibule, Steve Krief, son rédacteur en chef, présente toute la richesse du site et les trésors de la culture juive européenne, ainsi que les informations sur les lieux à ­visiter pour votre prochain voyage !

De 12h à 18h

Le mahJ café s’installe dans la cour d’honneur

Aux manettes, Fane & Pluche propose ses délicieuses spécialités végétariennes, salades, pâtisseries, thé et rafraîchissements !

De 12h à 18h

Un programme riche en surprises pour toute la famille met à l’honneur la bande dessinée et le roman graphique : le salon du livre avec une trentaine d’auteurs et de bédéistes en dédicace, des rencontres dans les salles du mahJ autour du dessin, des ateliers en famille, une rencontre à l’auditorium et la traditionnelle braderie de livres dans la cour.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit sous condition

Certaines activités sont payantes sur réservation et d’autres gratuites avec inscription sur place un quart d’heure à l’avance

Public enfants, jeunes et adultes.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris

https://www.mahj.org/fr/programme/journees-europeennes-de-la-culture-juive-31507 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/