Sheherazade (1001 nuits) Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 10:30 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Shéhérazade (tisserande des 1001 nuits) Un virtuose du cymbalum,une conteuse qui vous emmène rien qu’avec ses mots et son chant.Pas besoin de passeport pour voyager et plonger dans les 1001 nuits ! MERCREDI 4 FEVRIER,15h30

Maison de quartier Bottière Nantes 44300



