SHEILA Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

SHEILA

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Elle passe sa vie à tourner comme un vinyle. Après avoir fêté ses 60 ans de carrière l’an passé, Sheila revient avec un nouveau spectacle mixant tubes et chansons récentes. Indémodable.

L’école est finie depuis bien longtemps mais Sheila n’est toujours pas en vacances. En six décennies, la chanteuse à couettes des années yéyé s’est muée en reine incontestée du disco avant de bifurquer vers la pop, le rock et la chanson à texte. Avec 27 albums dans les bacs et quelque 540 chansons à son répertoire, l’icône de la chanson française peut alimenter à elle seule toute une flopée de juke-boxes tant elle a enchaîné les tubes, dont certains classés au fameux Billboard américain. Le temps passe et Sheila chante toujours, nous offrant à chaque tournée un joli voyage dans le temps. Spacer es-tu là ? .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

She spins her life like vinyl. After celebrating 60 years in the music business last year, Sheila is back with a new show mixing hits and recent songs. Timeless.

German :

Sie verbringt ihr Leben damit, sich wie eine Schallplatte zu drehen. Nachdem sie im letzten Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert hat, kehrt Sheila mit einer neuen Show zurück, in der sie Hits und neue Lieder mischt. Zeitlos.

Italiano :

Fa girare la sua vita come un vinile. Dopo aver festeggiato l’anno scorso i 60 anni di attività nel mondo della musica, Sheila torna con un nuovo spettacolo che mescola successi e canzoni recenti. Senza tempo.

Espanol :

Hace girar su vida como si fuera un vinilo. Tras celebrar el año pasado 60 años en el mundo de la música, Sheila vuelve con un nuevo espectáculo en el que mezcla éxitos y canciones recientes. Atemporal.

L’événement SHEILA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence