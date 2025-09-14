Sheila – La tournée 8.0 Cité des Congrès Nantes

Sheila – La tournée 8.0 Cité des Congrès Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 16:00 –

Gratuit : non 56 € à 69 € 56 € à 69 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/sheila.html Tout public

Sheila, icône de la chanson et du disco français, présente un nouveau spectacle – 8.0 – célébrant un répertoire incontournable qui conjugue toutes les générations.Sa longévité s’étend sur plus de 6 décennies, une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du yéyé au disco, de la pop au rock, avec pas moins de 27 albums qui se sont écoulés à plus de 85 millions d’exemplaires.Sheila est l’une des rares artistes françaises à s’être classée à plusieurs reprises au prestigieux Billboard américain et devenant une artiste internationale.Après une tournée triomphale célébrant 60 ans de carrière à travers la France, la Belgique et la Suisse, et cinq concerts complets à Paris (Salle Pleyel et Grand Rex), Sheila à la carrière riche et unique avec une dimension culte sera en tournée événement – 8.0 – célébrant une vie de tubes et des nouveautés. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/sheila.html