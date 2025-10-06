SHEILA – LA TOURNEE 8.0 – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

SHEILA – LA TOURNEE 8.0 Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

SHEILA – La tournée 8.0SHEILA, icône de la chanson et du disco français, présente un nouveau spectacle – 8.0 – célébrant un répertoire incontournable qui conjugue toutes les générations.Sa longévité s’étend sur plus de 6 décennies, une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du yéyé au disco, de la pop au rock, avec pas moins de 27 albums qui se sont écoulés à plus de 85 millions d’exemplaires.Sheila est l’une des rares artistes françaises à s’être classée à plusieurs reprises au prestigieux Billboard américain et devenant une artiste internationale.Après une tournée triomphale célébrant 60 ans de carrière à travers la France, la Belgique et la Suisse, et cinq concerts complets à Paris (Salle Pleyel et Grand Rex), Sheila à la carrière riche et unique avec une dimension culte sera en tournée événement – 8.0 – célébrant une vie de tubes et des nouveautés. AccèsEn TramwayLigne A – Arrêt Pôle Sud/AlpexpoEn BusC3 – Arrêt AlpexpoC6 et C12 – Arrêt Grand PlaceEn VoitureDepuis Chambéry, en venant de l’autoroute A41, suivre la Rocade Sud direction Lyon, puis prendre la sortie 6?: Alpexpo.Depuis Lyon, en venant de l’autoroute A48, suivre la Rocade Sud direction Chambéry, puis prendre la sortie 6?: Alpexpo.ParkingsEn VoitureParking gratuit situé devant la salle (480 places).Les camping-cars et les caravanes ne sont pas autorisés à entrer.Parking gratuit aux alentours (ALPEXPO).En VéloParking à vélo disponible à l’entrée du Summum.

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38