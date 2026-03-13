Sheila la tournée 8.0 Le K Reims

Sheila la tournée 8.0

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 45 – 45 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Tout public

SHEILA, icône de la chanson et du disco français, présente un nouveau spectacle 8.0 célébrant un répertoire incontournable qui conjugue toutes les générations.

Sa longévité s’étend sur plus de 6 décennies, une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du yéyé au disco, de la pop au rock, avec pas moins de 27 albums qui se sont écoulés à plus de 85 millions d’exemplaires.

Sheila est l’une des rares artistes françaises à s’être classée à plusieurs reprises au prestigieux Billboard américain et devenant une artiste internationale.

Après une tournée triomphale célébrant 60 ans de carrière à travers la France, la Belgique et la Suisse, et cinq concerts complets à Paris (Salle Pleyel et Grand Rex), Sheila à la carrière riche et unique avec une dimension culte sera en tournée événement 8.0 célébrant une vie de tubes et des nouveautés. .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Sheila la tournée 8.0

L’événement Sheila la tournée 8.0 Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès