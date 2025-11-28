Sheila Lucé

Sheila

Icône de la chanson française, Sheila revient avec La Tournée 8.0, un show vibrant mêlant ses plus grands tubes et de nouvelles créations. Six décennies de succès, d’énergie et de partage pour une soirée festive, dansante et pleine d’émotion.

Ce concert-événement retrace une carrière exceptionnelle de plus de 60 ans 27 albums, des millions de disques vendus, des refrains gravés dans la mémoire collective. De Spacer à Les Rois Mages, en passant par ses titres les plus récents, Sheila réunit toutes les générations dans un show festif et moderne, porté par une énergie contagieuse. Après une tournée triomphale en France, Belgique et Suisse, et cinq dates parisiennes complètes, l’artiste fait escale à Lucé pour une soirée qui célèbre la musique, la danse et la joie de vivre. Entre nostalgie et modernité, ce spectacle est un hommage vibrant à une artiste légendaire, toujours tournée vers l’avenir. 40 .

English :

An icon of French chanson, Sheila returns with La Tournée 8.0, a vibrant show mixing her greatest hits with new creations. Six decades of success, energy and sharing for a festive evening of dancing and emotion.

German :

Sheila, die Ikone des französischen Chansons, kehrt mit La Tournée 8.0 zurück, einer vibrierenden Show, die ihre größten Hits mit neuen Kreationen verbindet. Sechs Jahrzehnte voller Erfolg, Energie und Austausch für einen festlichen, tanzbaren und emotionalen Abend.

Italiano :

Icona della chanson francese, Sheila torna con La Tournée 8.0, uno spettacolo vibrante che unisce i suoi più grandi successi a nuove creazioni. Sei decenni di successi, energia e condivisione per una serata festosa di balli ed emozioni.

Espanol :

Icono de la chanson francesa, Sheila regresa con La Tournée 8.0, un espectáculo vibrante que combina sus grandes éxitos con nuevas creaciones. Seis décadas de éxito, de energía y de compartir para una velada festiva de baile y emoción.

