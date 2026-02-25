SHelta L’Évadée Chalon-sur-Saône

SHelta

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Fête de la Saint-Patrick ! Shelta (le nom de la langue que parlent les travellers en Irlande) s’inscrit dans la tradition de la musique irlandaise telle qu’on peut l’entendre dans les pubs de Dublin ou de Galway. Le groupe distille un répertoire mélangeant des airs traditionnels et des chansons, avec comme instruments bodhran, accordéon diatonique, violon, banjo, uilleann pipes, guitare, bouzouki irlandais et chant. Ils vous feront partager l’ambiance chaleureuse de ces lieux typiques une musique de session, une musique qui se partage, s’écoute et se danse !

Tania Buisse (bodhran), Julien Cartonnet (banjo, uilleann pipes, whistles), John Delorme (violon, chant, guitare), Fabien Guiloineau (guitare, bouzouki irlandais), Guy Vesvre (accordéon diatonique). .

