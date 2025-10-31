Shen Yun Zenith de Limoges Limoges

Shen Yun

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux et apaisant. Un monde où l’on oublie tous les tracas du quotidien. Imprégnez vous de magnifiques images, ressentez la joie jusqu’au plus profond de vous-même grâce à la beauté des tableaux et des costumes, aux prouesses des artistes, à la grâce des danseuses. Avec ses danses ethniques et classiques chinoises, ses histoires mêlant humour et sagesse, Shen Yun redonne vie à l’art ancestral inspiré du divin de la Chine. L’essence d’une civilisation perdue renaît. Rejoignez les millions de spectateurs déjà conquis par Shen Yun. Êtes-vous prêt à vivre une expérience qui vous marquera pour toujours ?

Évènement pratiquement complet pour 2026. .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

