Shen Yun Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Shen Yun

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 75 – 75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-04-06

Shen Yun un voyage unique au cœur de la Chine antique Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux et apaisant. Un monde où l’on oublie tous les tracas du quotidien.

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English : Shen Yun

The Beauty of Divine Beings Dancing

L’événement Shen Yun Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme