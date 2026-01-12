Shen Yun Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement
Shen Yun Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement samedi 21 février 2026.
Shen Yun
Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 75 – 75 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21 2026-04-06
Shen Yun un voyage unique au cœur de la Chine antique Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux et apaisant. Un monde où l’on oublie tous les tracas du quotidien.
.
Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Shen Yun
The Beauty of Divine Beings Dancing
L’événement Shen Yun Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme