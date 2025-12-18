SHEN YUN Montpellier
SHEN YUN Montpellier dimanche 1 mars 2026.
SHEN YUN
Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault
Tarif : 75 – 75 – 159 EUR
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-02
2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09
Les danses féériques se mêlent à la musique classique et traditionnelle, vous vivrez ainsi une expérience unique et inoubliable.
Sur scène, la compagnie met en valeur des idéaux comme la loyauté, l’humilité, la compassion, la tolérance la beauté alliée à la bonté au cœur d’une expérience complète, à la fois magistrale et touchante.
Shen Yun fait revivre 5000 ans d’histoire inspirée du divin.
L’énergie positive du spectacle a procuré une joie sincère à des millions de spectateurs à travers le monde. Aujourd’hui, l’essence d’une civilisation perdue renaît.
Dimanche 1er mars à 20H
Lundi 2 mars à 15H
Mardi 3 mars à 15H
Mercredi 4 mars à 15H
Mercredi 4 mars à 20H
Vendredi 6 mars à 15H
Samedi 7 mars à 15H
Samedi 7 mars à 20H
Dimanche 8 mars à 14H
Lundi 9 mars à 15H
Sur réservation
Réservation place pmr en ligne .
Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61
English :
Enchanting dances blend with classical and traditional music to create a unique and unforgettable experience.
On stage, the company highlights ideals such as loyalty, humility, compassion, tolerance beauty combined with kindness in a complete experience that is both masterful and touching.
