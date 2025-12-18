SHEN YUN Montpellier

SHEN YUN

Les danses féériques se mêlent à la musique classique et traditionnelle, vous vivrez ainsi une expérience unique et inoubliable.

Sur scène, la compagnie met en valeur des idéaux comme la loyauté, l’humilité, la compassion, la tolérance la beauté alliée à la bonté au cœur d’une expérience complète, à la fois magistrale et touchante.

Shen Yun fait revivre 5000 ans d’histoire inspirée du divin.

L’énergie positive du spectacle a procuré une joie sincère à des millions de spectateurs à travers le monde. Aujourd’hui, l’essence d’une civilisation perdue renaît.

Dimanche 1er mars à 20H

Lundi 2 mars à 15H

Mardi 3 mars à 15H

Mercredi 4 mars à 15H

Mercredi 4 mars à 20H

Vendredi 6 mars à 15H

Samedi 7 mars à 15H

Samedi 7 mars à 20H

Dimanche 8 mars à 14H

Lundi 9 mars à 15H

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

Enchanting dances blend with classical and traditional music to create a unique and unforgettable experience.

On stage, the company highlights ideals such as loyalty, humility, compassion, tolerance beauty combined with kindness in a complete experience that is both masterful and touching.

