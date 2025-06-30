BENJAMIN BIOLAY – LA COMMANDERIE Dole
BENJAMIN BIOLAY – LA COMMANDERIE Dole mercredi 18 mars 2026.
BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.
NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET QUILOMBO, PRÉSENTE : BENJAMIN BIOLAYBenjamin Biolay revient en tournée en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album Disque bleu disponible à l’automne 2025.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr
LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39