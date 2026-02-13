SHENG + 0 DEGRÉ ~ Concerts, Théâtre Le Grand Bleu, Lille

SHENG + 0 DEGRÉ ~ Concerts Samedi 28 février, 19h00 Théâtre Le Grand Bleu Nord

Tarif unique : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T21:30:00+01:00

SHENG

Dans sa langue maternelle, son deuxième prénom est un symbole d’espérance. Il raconte les aventures d’une artiste qui soigne ses blessures avec des mots : Sheng. C’est sous ce nom qu’elle a fait ses débuts en 2019, portée par des textes à la fois candides et espiègles. Au rythme de ses chansons faites de boom boom musique, en français ponctué de mandarin, la Franco-Chinoise a installé ses paysages d’émotions qui racontent le quotidien d’une jeune femme de 24 ans. Entre les tristesses et les joies qui craquent sous les faux ongles, Sheng livre aujourd’hui son premier album. Sheng se montre bagarreuse et téméraire. Elle rappe sur des titres au BPM rapide comme « HOMME LIKE U » et chante sur des ballades comme « FCK SCHOOL ». Elle s’amuse sur des titres aux sonorités hyperpop, électro, pop rock… et trouve un sens à ce nouveau chapitre de son histoire.

0 degré

Flow Fluide, Shôto & Dar sont 3 rappeurs qui viennent du froid. Sur les bancs de Tourcoing, ils transforment leur réalité en un rap brut et sincère, mêlant trap, métal et zouk pour créer un son énergique et entêtant. Plume fine, verbe acéré, flow précis : « 0 degré » dénonce les abus et les fractures du quotidien avec une authenticité sans filtre. Sur scène, c’est du sale, du vrai, du percutant.

Restitution du stage rap

En ouverture de cette soirée, vibrez au rythme du flow du Labo rap ! Après une semaine d’immersion créative, les 15 jeunes participant·e·s monteront sur scène pour dévoiler au public le résultat de leur travail : des textes percutants, des prods façon-nées main dans la main avec les 3 rappeurs de « 0 degré » et nourries par une initiation au DJ’ing avec Dirty Berlin.

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com/event/568254-sheng-0-degre-concerts »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}]

LE GRAND BLEU & LE FLOW – CENTRE EURORÉGIONAL DES CULTURES URBAINES vous proposent une soirée consacrée au rap et aux cultures urbaines pour fêter le début du festival Youth is Great #11 !

Augustin JSM & David Tabary