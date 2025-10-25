SHERIFFLAZONE – BIZARRE ! Venissieux

SHERIFFLAZONE Début : 2025-10-25 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : SHERIFFLAZONEOriginaire d’Evry Courcouronnes dans le 91, SHERIFFLAZONE fait parler de lui avec “AMIRI” en janvier 2024, grâce à son usage de la DMV Crank, d’où son surnom “DMVP”.Il connaît une forte viralité, notamment aux États-Unis, où les auditeurs sont étonnés de voir le genre s’exporter aussi rapidement. Il ne passe pas inaperçu en France non plus, évocateur des grandes heures de la trap française comme avec son titre “TRAPMONEYBIGGIE” qui est un parfait mélange entre les flows DMV actuels et les prods rappelant l’époque de Or Noir Part.2 de Kaaris.Cette combinaison efficace d’influences outre Atlantique et d’une identité 100% 91 lui a valu, plus récemment, d’être partagé par celui qui l’incarne peut-être le mieux en France, à savoir Zola !

BIZARRE ! 9 RUE LOUIS JOUVET 69200 Venissieux 69