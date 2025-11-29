SHERIFFLAZONE – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

SHERIFFLAZONE Début : 2025-11-29 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : SHERIFFLAZONESherifflazone est un rappeur originaire d’Évry (91), pionnier de la DMV Crank en France, un style venu de Washington D.C. mêlant flows nonchalants et rythmiques saccadées. Révélé en 2024 avec le titre viral « AMIRI », il impose sa patte avec des morceaux comme « FUTURAMA » et « NO BAP ». Fort de son premier projet DMVP, il s’affirme comme une figure montante du rap français.

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31