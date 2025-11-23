SHERLOCK HOLMES CONTRE ARSENE LUPIN – Sherlock Holmes contre Arsène Lupin – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

SHERLOCK HOLMES CONTRE ARSENE LUPIN – Sherlock Holmes contre Arsène Lupin Début : 2025-11-23 à 16:00. Tarif : – euros.

Quand le plus grand détective affronte le plus grand des voleurs.PitchTableaux, bijoux, lingots d’or… rien ne résiste à Arsène Lupin qui accomplit ses vols avec panache en se jouant facilement de la police française. Mais de l’autre côté de la manche, le célèbre détective Sherlock Holmes est piqué par ce personnage et se donne pour mission d’arrêter le célèbre voleur en 48 heures ! Commence alors un jeu de labyrinthe drôle et enjoué sur fond de vol de diamant et d’histoire d’amour. Une comédie policière moderne et familiale avec 6 comédiens sur scène qui interprètent 13 personnages à un rythme effréné.

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84