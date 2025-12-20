SHERLOCK HOLMES CONTRE CONAN DOYLE – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

SHERLOCK HOLMES CONTRE CONAN DOYLE Début : 2026-01-07 à 19:30. Tarif : – euros.

SHERLOCK HOLMES CONTRE CONAN DOYLELe plus grand mystère auquel Sherlock Holmes ne sera jamais confronté : l’esprit torturé de son créateur, Arthur Conan Doyle.Sherlock Holmes s’ennuie et tourne en rond au 221B Baker Street, sans enquête, ni aventure. La cause ? Son créateur, Arthur Conan Doyle, s’est lassé et ne veut plus écrire d’histoires sur lui. Pire encore : Il veut le tuer et se débarrasser de sa créature. Le duel entre réel et imaginaire commence … et ne sera pas sans conséquences sur les deux mondes.Une pièce de Ophélie RAYMONDAvec : Serge requet Barville – François Hatt – Delphine Husté – Valentine Riedinger – Christophe Som – Maxime BregowyMise en scène Renato RIBEIROCostumes : Léa PeixotoLumières Aurélie HAFNERProduction : Joueur Productions/LSP

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75