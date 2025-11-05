Sherlock Holmes et la mystérieuse association des hommes roux – d’après Arthur Conan Doyle A La Folie Théâtre Paris

Venez découvrir en

famille une des plus folles aventures de Sherlock Holmes ! Aujourd’hui, le

célèbre détective et sa fidèle complice, Jane Watson ont décidé de vous

raconter leur enquête la plus amusante… Accompagnés d’un musicien, ils nous

entraînent dans les recoins les plus cachés de Londres et tentent d’élucider

cette étrange énigme : quel dangereux criminel se cache derrière la mystérieuse

Association des Hommes roux ?

Presse :

Télérama : « TT – Cette version scénique de la nouvelle de Sir Conan Doyle ne manque

ni d’humour ni de rythme. Un agréable moment en famille. »

Le Bon Plan

Parisien « La mise en scène de

Leïla Moguez se distingue par son dynamisme et sa créativité. Le public ne peut

s’empêcher de rire aux éclats. »

Que Faire à Paris « Petits

et grands sont pris dans le tourbillon de l’enquête et ne voient pas le temps

passer. On applaudit fort cette pièce ! »

Lamuse : « Laissez-vous entraîner dans les recoins de Londres, vous passerez un

très bon moment ! »

Du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h20

Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h20

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 25 décembre 2025

payant

Tarif adulte : 16€

Tarif enfant : 12€

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.

A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

