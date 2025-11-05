Sherlock Holmes et la mystérieuse association des hommes roux – d’après Arthur Conan Doyle A La Folie Théâtre Paris
Sherlock Holmes et la mystérieuse association des hommes roux – d’après Arthur Conan Doyle A La Folie Théâtre Paris mercredi 5 novembre 2025.
Presse :
Télérama : « TT – Cette version scénique de la nouvelle de Sir Conan Doyle ne manque
ni d’humour ni de rythme. Un agréable moment en famille. »
Le Bon Plan
Parisien « La mise en scène de
Leïla Moguez se distingue par son dynamisme et sa créativité. Le public ne peut
s’empêcher de rire aux éclats. »
Que Faire à Paris « Petits
et grands sont pris dans le tourbillon de l’enquête et ne voient pas le temps
passer. On applaudit fort cette pièce ! »
Lamuse : « Laissez-vous entraîner dans les recoins de Londres, vous passerez un
très bon moment ! »
Suivez Holmes et Watson dans les recoins de Londres et venez découvrir l’enquête la plus amusante du célèbre détective !
Du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h30 à 15h20
Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :
mercredi, samedi, dimanche
de 14h30 à 15h20
Fermé le jeudi 01 janvier 2026
Fermé du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 25 décembre 2025
payant
Tarif adulte : 16€
Tarif enfant : 12€
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.
début : 2025-11-05T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-04T16:20:00+01:00
A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=476 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/