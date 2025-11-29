SHERLOCK HOLMES ET LA MYSTERIEUSE – SHERLOCK HOLMES ET LA MYSTERIEUSE ASSOCI – A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

SHERLOCK HOLMES ET LA MYSTERIEUSE – SHERLOCK HOLMES ET LA MYSTERIEUSE ASSOCI Début : 2025-11-29 à 14:30. Tarif : – euros.

Sherlock Holmes et la mystérieuse association des hommes roux – d’après Arthur Conan DoyleSuivez Holmes et Watson dans les recoins de Londres et venez découvrir l’enquête la plus amusante du célèbre détective !Venez découvrir en famille une des plus folles aventures de Sherlock Holmes ! Aujourd’hui, le célèbre détective et sa fidèle complice, Jane Watson ont décidé de vous raconter leur enquête la plus amusante… Accompagnés d’un musicien, ils nous entraînent dans les recoins les plus cachés de Londres et tentent d’élucider cette étrange énigme : quel dangereux criminel se cache derrière la mystérieuse Association des Hommes roux ?Catégorie : Comédie policière pour enfantsDurée : 50 minAge : de 5 à 11 ansPresse : Le Bon Plan Parisien « La mise en scène de Leïla Moguez se distingue par son dynamisme et sa créativité. Le public ne peut s’empêcher de rire aux éclats. » Que Faire à Paris « Petits et grands sont pris dans le tourbillon de l’enquête et ne voient pas le temps passer. On applaudit fort cette pièce ! »Lamuse : « Laissez-vous entraîner dans les recoins de Londres, vous passerez un très bon moment ! »Télérama : « TT – Cette version scénique de la nouvelle de Sir Conan Doyle ne manque ni d’humour ni de rythme. Un agréable moment en famille. »

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75