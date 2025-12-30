SHERLOCK HOLMES ET LA VALLÉE DE BOSCOMBE – SHERLOCK HOLMES THEATRE DES 3 CLES – PARIS Paris

SHERLOCK HOLMES ET LA VALLÉE DE BOSCOMBE – SHERLOCK HOLMES Début : 2026-01-03 à 19:00. Tarif : – euros.

Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles Mac Carthy… Plus de 500 000 spectateurs en 8 ans. 3 comédiens, 9 personnages, 1 meurtrier.Le mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe valley mystery), est l’une des cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes.ELIGIBLE AUX MOLIERES 2026 la presse en parle: Un spectacle malin, ultra rythmé et riche en humour TT TELERAMA Succès théâtral FRANCE INFO Une enquête hilarante pour toute la famille LE PARISIEN Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant intrigue holmésienne et humour british.Une comédie policière familiale de 7 à 77 ans ! Décors : Christophe AuzollesCostumes : Janie Loriault Le Saviez-vous?Ce spectacle se joue depuis 8 ans. Après le Splendid, le Théâtre du Gymnase et 5 Festivals d’Avignon (complets), cette pièce est programmée depuis 6 ans au théâtre du Grand Point Virgule. Par le même auteur et metteur en scène, retrouvez aussi :Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleuSherlock Holmes et le signe des 4Une heure de philosophie (avec un mec qui ne sait pas grand-chose) Auteur : Arthur Conan Doyle, Christophe DelortArtistes : Christophe Delort ou Pierre Cachia ou Re´mi Mazuel ou Loi¨c Colin ou Arnaud Cosson, Henri Rizk ou Jonathan Chaboissier ou Florian Maubert ou Jean-Marc Guillaume ou Matthias Bensa ou Guy de Tonquedec, Aure´lie Vigent ou Sidonie Groignet ou Pauline Gardel ou He´le`ne Roisin ou Anne Ce´cile Quivogne ou Be´ne´dicte Bourel ou Thai¨s Laurent

THEATRE DES 3 CLES – PARIS 35 RUE SEDAINE 75011 Paris 75