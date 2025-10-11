SHERLOCK HOLMES et LE COFFRE MAGIQUE – LE PETIT GYMNASE Paris

SHERLOCK HOLMES et LE COFFRE MAGIQUERetrouvez le célèbre détective Sherlock Holmes dans une enquête inédite.Épaulé par le docteur Watson, son plus fidèle ami, les voilà embarqués dans une mission des plus mystérieuses : le vol d’un objet magique ! Pour la première fois de toute sa carrière, Sherlock va toucher de très près à l’univers de la magie et requiert votre aide afin de démasquer le malfaiteur.Mais méfiez-vous des apparences, elles peuvent être parfois trompeuses…Saurez-vous débusquer le véritable coupable…Durée : 1h00

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75