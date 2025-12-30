SHERLOCK HOLMES ET LE DIAMANT BLEU – SHERLOCK HOLMES THEATRE DES 3 CLES – PARIS Paris

SHERLOCK HOLMES ET LE DIAMANT BLEU – SHERLOCK HOLMES Début : 2025-12-31 à 17:00. Tarif : – euros.

Arriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu avant Sherlock Holmes ? Succès depuis 3 ans. Prolongations! 3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde !Venez participer à cette enquête familiale à l’humour so british… La presse en parle: Encore un succès! LE PARISIEN Une enquête truffée d’humour et de trouvailles LA DEPECHE L’assurance de passer un très bon moment LA PROVENCE Le Saviez-vous?Depuis 3 ans au Grand Point Virgule. Complet au Off 2022, 2023 et 2024. Du même auteur et metteur en scène :- Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe- Sherlock Holmes et le signe des 4- Une heure de philosophie (avec un mec qui ne sait pas grand chose)- Al Capone Auteur : Arthur Conan Doyle, Christophe DelortArtistes : Arnaud CossonMetteur en scène : Christophe Delort

THEATRE DES 3 CLES – PARIS 35 RUE SEDAINE 75011 Paris 75