Sherlock Holmes et le signe des Quatre
Colmar Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:30:00
Date(s) :
2026-01-30 2026-01-31
Retrouvez toute la troupe du Quiproquo Tour et laissez vous emporter par une énigme envoûtante à travers les ruelles embrumées de Londres !
Un crime mystérieux dans un manoir lugubre, un trésor inestimable et surtout introuvable, une course poursuite incroyable sur la Tamise…
Sans compter sur la vengeance de l’homme à la jambe de bois…et le Signe des Quatre.
Suivez un drôle de trio dans cette aventure étrangement hilarante à travers le Londres du XIXème siècle et redécouvrez un Sherlock Holmes comme vous ne l’avez jamais vu!
Une comédie moderne à l’humour british qui plaira assurément à toute la famille!
Pour ceux qui connaissent l’esprit du Quiproquo Tour, vous retrouverez nos 5 comédiens à travers une multitude de personnages et pour les nouveaux vous ne serez pas déçus du voyage! .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 77 60 28 theatreduquiproquo@gmail.com
English :
Join the cast of the Quiproquo Tour and let yourself be carried away by a spellbinding enigma through the misty streets of London!
German :
Treffen Sie die gesamte Truppe der Quiproquo Tour und lassen Sie sich von einem fesselnden Rätsel durch die nebelverhangenen Gassen Londons treiben!
Italiano :
Unitevi al cast del Quiproquo Tour che vi condurrà in un mistero incantato attraverso le nebbiose strade di Londra!
Espanol :
Únase al elenco del Quiproquo Tour y déjese llevar por un misterio hechizante a través de las brumosas calles de Londres
L’événement Sherlock Holmes et le signe des Quatre Colmar a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme de Colmar