Sherlock Holmes et le signe des Quatre

Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

2026-01-30 2026-01-31

Retrouvez toute la troupe du Quiproquo Tour et laissez vous emporter par une énigme envoûtante à travers les ruelles embrumées de Londres !

Un crime mystérieux dans un manoir lugubre, un trésor inestimable et surtout introuvable, une course poursuite incroyable sur la Tamise…

Sans compter sur la vengeance de l’homme à la jambe de bois…et le Signe des Quatre.

Suivez un drôle de trio dans cette aventure étrangement hilarante à travers le Londres du XIXème siècle et redécouvrez un Sherlock Holmes comme vous ne l’avez jamais vu!

Une comédie moderne à l’humour british qui plaira assurément à toute la famille!

Pour ceux qui connaissent l’esprit du Quiproquo Tour, vous retrouverez nos 5 comédiens à travers une multitude de personnages et pour les nouveaux vous ne serez pas déçus du voyage! .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 77 60 28 theatreduquiproquo@gmail.com

English :

Join the cast of the Quiproquo Tour and let yourself be carried away by a spellbinding enigma through the misty streets of London!

German :

Treffen Sie die gesamte Truppe der Quiproquo Tour und lassen Sie sich von einem fesselnden Rätsel durch die nebelverhangenen Gassen Londons treiben!

Italiano :

Unitevi al cast del Quiproquo Tour che vi condurrà in un mistero incantato attraverso le nebbiose strade di Londra!

Espanol :

Únase al elenco del Quiproquo Tour y déjese llevar por un misterio hechizante a través de las brumosas calles de Londres

