Sherlock Holmes et le signe des quatre Paray-le-Monial

Sherlock Holmes et le signe des quatre Paray-le-Monial vendredi 24 octobre 2025.

Sherlock Holmes et le signe des quatre

Théâtre municipal Sauvageot Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Retrouvez toute l’équipe au Théâtre Sauvageot et laissez-vous emporter par une énigme envoûtante à travers les ruelles embrumées de Londres.

Un crime mystérieux dans un manoir lugubre, un trésor inestimable et introuvable, une course-poursuite incroyable sur la Tamise.

Sans compter sur la vengeance de l’homme à la jambe de bois…et le signe des quatre. .

Théâtre municipal Sauvageot Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 77 60 28 theatreduquiproquo@gmail.com

English : Sherlock Holmes et le signe des quatre

German : Sherlock Holmes et le signe des quatre

Italiano :

Espanol :

L’événement Sherlock Holmes et le signe des quatre Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-09-16 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I