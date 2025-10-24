Sherlock Holmes et le signe des quatre Paray-le-Monial
Sherlock Holmes et le signe des quatre Paray-le-Monial vendredi 24 octobre 2025.
Sherlock Holmes et le signe des quatre
Théâtre municipal Sauvageot Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Retrouvez toute l’équipe au Théâtre Sauvageot et laissez-vous emporter par une énigme envoûtante à travers les ruelles embrumées de Londres.
Un crime mystérieux dans un manoir lugubre, un trésor inestimable et introuvable, une course-poursuite incroyable sur la Tamise.
Sans compter sur la vengeance de l’homme à la jambe de bois…et le signe des quatre. .
Théâtre municipal Sauvageot Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 77 60 28 theatreduquiproquo@gmail.com
English : Sherlock Holmes et le signe des quatre
German : Sherlock Holmes et le signe des quatre
Italiano :
Espanol :
L’événement Sherlock Holmes et le signe des quatre Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-09-16 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I