Sherlock Holmes – Les hommes qui dansent Théâtre Beaulieu Nantes

Sherlock Holmes – Les hommes qui dansent Théâtre Beaulieu Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 15:00 – 16:30

Gratuit : non 16 € à 26 € 16 € à 26 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public, En famille, Jeune Public

Théâtre. Un châtelain du nord-est de l’Angleterre est inquiet : des messages étranges, constitués de petits dessins « d’hommes qui dansent », apparaissent sur les murs. Et sa femme reçoit des lettres avec les mêmes symboles. On pourrait croire qu’ils sont tracés par un enfant. La femme est-elle menacée ? Le mari est-il en danger ? Si c’est une gaminerie, l’enquête sera un jeu d’enfant pour Sherlock Holmes, mais êtes-vous sûr que l’affaire est vraiment élémentaire, mon cher Watson ? Trois comédiens incarnent huit personnages pour une comédie policière palpitante. Pièce de et mise en scène par Pascal MaillardD’après « Les hommes qui dansent » de Sir Arthur Conan DoyleAvec Pascal Maillard, Pauline Le Coq et Jean-François Daniel Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h30

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/