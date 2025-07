SHERLOCK HOLMES THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Muret

SHERLOCK HOLMES

THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

Le célèbre détective seul en scène, dans le décor de son étrange bureau, est au cœur d’une histoire inquiétante tiré du Chien des Baskerville. Quel est donc ce fameux chien ?

Quelle bête monstrueuse a pu tuer Charles de Baskerville?? Pour mener l’enquête, Sherlock Holmes est assisté du fameux Watson. ?Élémentaire, mon cher Watson?!? . Dans le sud de l’Angleterre, la lande est un décor fait de brumes et de tourbières où le mystère triomphe et rôde chaque nuit. Le maître du château est mort cruellement, son successeur arrive non sans appréhension. Le danger le plus grand est celui de la peur. Que notre peur gronde, et force notre courage ! .

Accessoires et changements de personnages ?à vue? offrent une joie sans cesse renouvelée au spectateur. Pourrez-vous résoudre l’énigme ?

Coup de cœur ! Souvent drôle et inquiétante, découvrez la langue de Sir Conan Doyle ici adaptée avec talent et portée par un acteur formidable (il interprète tous les personnages) dans un décor fait de surprises visuelles. Ce théâtre d’objets insolites nous fait déguster cette histoire à dormir debout. À savourer en famille !

THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie billetterie@compagnie-cleante.com.

English :

The famous one-man detective, in the setting of his strange office, is at the heart of a disturbing story taken from The Hound of the Baskervilles. What is this famous hound?

German :

Der berühmte Detektiv tritt allein in seinem seltsamen Büro auf, um eine unheimliche Geschichte zu erzählen, die aus dem Hund von Baskerville stammt. Was ist das für ein Hund?

Italiano :

Il famoso detective tutto d’un pezzo, nella cornice del suo strano ufficio, è al centro di una storia inquietante tratta da Il mastino dei Baskerville. Che cos’è questo famoso mastino?

Espanol :

El famoso detective solitario, en el marco de su extraño despacho, es el centro de una inquietante historia extraída de El sabueso de los Baskerville. ¿Qué es este famoso sabueso?

