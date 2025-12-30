SHERLOCK HOLMES – SHERLOCK HOLMES, LE CHIEN DES BASKERVILL Le Grand Point Virgule Paris

SHERLOCK HOLMES – SHERLOCK HOLMES, LE CHIEN DES BASKERVILL Début : 2026-01-11 à 17:00. Tarif : – euros.

SHERLOCK HOLMES LE CHIEN DES BASKERVILLELe richissime Charles Baskerville est retrouvé mort sur les plaines du Dartmoor, en Angleterre. On raconte qu’un chien diabolique s’attaque à tous les héritiers de cette famille. Le fameux détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte, le docteur Watson, mènent l’enquête… Perceront-ils enfin le mystère de la malédiction des Baskerville ?Découvrez l’aventure la plus célèbre de Sherlock Holmes, où se mêlent fantastique et raisonnement logique. De Hugues Duquesne et Olivier Mag Adapté par Emmanuel Gasne Mise en scène de Hugues Duquesne avec Céline Groussard, Emmanuel Gasne,Sébastien Chartier, Aurélie Vigent, Loïc Bartolini et Matthieu BrugotOuverture des portes: 30 minutes avant la représentation

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75