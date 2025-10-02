Shezlöng en apéro-concert La Poudrière Belfort

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort

Tarif : 0 – 10 EUR

18:30:00

2025-10-02

Le 2 octobre, à l’heure de l’apéro, La Poudrière vous propose de découvrir Shezlöng, une pépite musicale rock psyché oriental tout droit venue de Clermont Ferrand !

Shezlöng est né en 2021 de l’amour d’Alexandra Issartel pour les musiques traditionnelles d’Anatolie, qu’elle découvre en même temps que le plaisir qu’elle éprouve à les chanter.

L’envie de transmettre et de partager l’amène à réunir parmi ses amis des musiciens à qui elle propose de reprendre des chansons qu’elle aime, issues autant de la musique classique que populaire.

Il en ressort un mélange très personnel de funk, pop, soul et musique électronique, plongé dans un psychédélisme universel reliant l’orient à l’occident.

Comme sur chaque apéro-concert à La Poudrière, venez dès l’ouverture pour régaler vos papilles avec des petites planches apéro servies avant le concert ! .

