Shiatsu découverte à Baugé Baugé-en-Anjou

Shiatsu découverte à Baugé Baugé-en-Anjou mercredi 8 octobre 2025.

Shiatsu découverte à Baugé

44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

Date(s) :

2025-10-08 2025-11-12 2025-12-10

Shiatsu découverte à Baugé

Venez tester le shiatsu, issu de la médecine chinoise, sur une à deux parties du corps (tête, mains, pieds, ventre ou dos).

20 min

Praticien Aude KAUFFEISEN .

44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 65 19 27 77

English :

Shiatsu discovery in Baugé

German :

Shiatsu Entdeckung in Baugé

Italiano :

Scoperta dello shiatsu a Baugé

Espanol :

Descubrimiento del shiatsu en Baugé

L’événement Shiatsu découverte à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou