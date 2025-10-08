Shiatsu découverte à Baugé Baugé-en-Anjou
Shiatsu découverte à Baugé Baugé-en-Anjou mercredi 8 octobre 2025.
Shiatsu découverte à Baugé
44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 18:00:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-11-12 2025-12-10
Shiatsu découverte à Baugé
Venez tester le shiatsu, issu de la médecine chinoise, sur une à deux parties du corps (tête, mains, pieds, ventre ou dos).
20 min
Praticien Aude KAUFFEISEN .
44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 65 19 27 77
English :
Shiatsu discovery in Baugé
German :
Shiatsu Entdeckung in Baugé
Italiano :
Scoperta dello shiatsu a Baugé
Espanol :
Descubrimiento del shiatsu en Baugé
L’événement Shiatsu découverte à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou