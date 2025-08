Shiatsu enfant/parent Association Equilibre Royan

Shiatsu enfant/parent Association Equilibre Royan mardi 16 septembre 2025.

Shiatsu enfant/parent

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-16 10:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Un atelier parent/enfant c’est un moment doux et complice pour se détendre ensemble. Par de petits massage simples, on se connecte autrement, on rigole, on se calme… Un joli temps de partage, pour grandir en lien et en bien-être, tout en s’amusant !

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

A parent/child workshop is a gentle moment to relax together. Through simple massages, we connect in a different way, laugh and calm down… A lovely time of sharing, to grow in connection and well-being, while having fun!

German :

Ein Eltern-Kind-Workshop ist ein sanfter und komplizenhafter Moment, um sich gemeinsam zu entspannen. Durch kleine, einfache Massagen werden neue Kontakte geknüpft, man lacht, beruhigt sich… Eine schöne gemeinsame Zeit, um in Verbindung und Wohlbefinden zu wachsen und dabei Spaß zu haben!

Italiano :

Un laboratorio per genitori e figli è un modo delicato per rilassarsi insieme. Utilizzando semplici massaggi, ci connettiamo in modo diverso, ridiamo e ci calmiamo… È un bel momento di condivisione, per crescere nella connessione e nel benessere, divertendosi!

Espanol :

Un taller para padres e hijos es una forma suave de relajarse juntos. Mediante sencillos masajes, conectamos de otra manera, nos reímos, nos calmamos… Es un momento precioso para compartir, para crecer en conexión y bienestar, ¡mientras nos divertimos!

