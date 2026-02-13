Shii Foo Miix / Crazy B (Alliance Ethnik) + DJ Farid + DJ Sebti, Le Bistrot de St So, Lille

Shii Foo Miix / Crazy B (Alliance Ethnik) + DJ Farid + DJ Sebti 12 et 13 mars Le Bistrot de St So Nord

JEUDIS SHII FOO MIIX

Tous les Jeudis au Bistrot de St So !

Du bon goût pour tes oreilles, du bon son pour ton bidon.

SHIIFOOMIIX, c’est ton nouveau rendez-vous du jeudi au Bistrot de St So.

Le successeur de l’Apéromix, version 2.0, simple et efficace.

HAPPY HOUR de 18h-20h la bière 50cl au prix de la 33cl.

FORMULE ÉTUDIANTE (sur présentation de la carte)

Menu à 12 € : poulet frit ou VG + frites + boisson 25cl (pils ou soft)

19h30-22H00

DJ SET 100% Vinyles.

Ambiance afterwork & chill : on discute, on boit un verre, on mange un bout.

Côté snack, nems, poulet frit coréen, bánh mì (poulet, porc ou VG), frites fraîches — tout est fait maison.

22h00-0h30

Là on bascule.

Les lumières baissent, les boules à facettes s’agitent, le son prend le dessus et le dancefloor s’installe jusqu’à 00h30.

JEUDI 12 MARS :

CRAZY B (ALLIANCE ETHNIK)

► Crazy B est une légende vivante du DJing et du hip-hop français.

Figure incontournable des championnats DMC et ITF, il a régné sur la discipline pendant plus d’une décennie avec 7 titres de Champion de France, 2 titres de Champion du Monde par équipe, plusieurs places de vice-champion du Monde et un titre de Champion d’Europe.

Entré dans le hip-hop par le funk et le mix dès le début des années 90, Crazy B a traversé toutes les époques du mouvement, en restant toujours à l’avant-garde. Du hip-hop brut de ses débuts à l’exploration sonore la plus libre, son style allie virtuosité technique, culture musicale encyclopédique et créativité scénique.

Le grand public l’a découvert avec Alliance Ethnik, groupe emblématique du hip-hop festif des années 90 (2 albums à succès, Victoire de la Musique, tournées nationales).

Les puristes le célèbrent pour ses performances au sein du Double H DJ Crew, tandis que les amateurs d’expériences sonores retiennent surtout Birdy Nam Nam, projet culte et laboratoire scénique majeur, récompensé lui aussi par une Victoire de la Musique.

Collaborateur d’artistes aussi variés que Biz Markie, De La Soul, Common, Justice ou Skrillex, Crazy B continue, plus de 30 ans après ses débuts, d’évoluer sur la crête : toujours pertinent, toujours surprenant, toujours redoutable derrière les platines.

ECOUTE – REGARDE

https://www.facebook.com/DJCRAZYB1

https://www.instagram.com/crazyb_bnn

DJ FARID

► Collectionneur de vinyles depuis plus de 40 ans le fondateur du groupe Fel Fel brother sort ses vinyles ambiance soul, latin soul, boogaloo pour vous faire danser.

Belle occasion de vous partager ses pépites.

DJ SEBTI

► DJ Sebti est un DJ et beatmaker originaire de la région lilloise, pilier de la scène hip-hop indépendante du Nord de la France. Passionné par les sonorités funk, soul, west coast et rap conscient, il est reconnu pour ses sets à la fois techniques, éclectiques et profondément ancrés dans la culture du turntablism. Ancien membre fondateur du collectif Saï Saï Family, Sebti est aussi actif au sein du groupe Bal Sombre, aux côtés notamment de LAX et Rem’s. Son travail derrière les platines se distingue par une connaissance encyclopédique du hip-hop des années 80 à aujourd’hui, mêlée à une vraie capacité de lecture du public. DJ Sebti accompagne aussi régulièrement des MCs sur scène, comme L.A.X , FREEMAN ou encore XIII Amer, et participe à de nombreux concerts, événements culturels et résidences artistiques, notamment à la Maison Folie Moulins et au Flow de Lille. Son style mêle scratchs old school, pépites soul rares, et ambiance boom bap, avec un goût assumé pour le storytelling musical. Vainqueur du DJ contest 2025 lors du Fonky Festyval de Marseille. Il s’est produit dans divers lieux emblématiques de la métropole lilloise (La Condition Publique, Flow, Bistrot de St-So, etc.), et continue à faire vivre un hip-hop authentique, technique et engagé.

ECOUTE – REGARDE

https://www.instagram.com/djsebti

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

