Shii Foo Miix / DC Noises + Keutch + Joe Dahlin, Le Bistrot de St So, Lille

JEUDIS SHII FOO MIIX

Tous les Jeudis au Bistrot de St So !

Du bon goût pour tes oreilles, du bon son pour ton bidon.

SHIIFOOMIIX, c’est ton nouveau rendez-vous du jeudi au Bistrot de St So.

Le successeur de l’Apéromix, version 2.0, simple et efficace.

HAPPY HOUR de 18h-20h la bière 50cl au prix de la 33cl.

19h30-22H00

DJ SET 100% Vinyles.

Ambiance afterwork & chill : on discute, on boit un verre, on mange un bout.

Côté snack, nems, poulet frit coréen, bánh mì (poulet, porc ou VG), frites fraîches — tout est fait maison.

22h00-0h30

Là on bascule.

Les lumières baissent, les boules à facettes s’agitent, le son prend le dessus et le dancefloor s’installe jusqu’à 00h30.

JEUDI 5 MARS :

DC NOISES (FREED/BE)

► Né à Anvers, DC Noises est une figure incontournable de la scène musicale anversoise.

Ce DJ et organisateur d’événements a marqué de son empreinte la scène musicale d’Anvers. Son parcours musical a débuté chez lui, en explorant la collection de disques de son père, où il a découvert les racines de sa passion.

Puisant son inspiration dans le UK Garage, le Speed ​​Garage, le Breakbeat et d’autres sonorités britanniques, il a développé une palette sonore unique qui le distingue.

À la tête de « Freed », DC Noises organise des événements à succès depuis quatre ans, remplissant systématiquement les salles grâce à l’attrait du son britannique. Sélecteur méticuleux, il fouille dans les bacs à disques, déniche des pépites et maîtrise les tendances émergentes.

Partageant la scène avec des artistes tels que Call Super, Interplanetary Criminal, Bakey, Conducta, Kettama, Chase & Status, Sammy Virji, Mella Dee et bien d’autres, DC Noises a fait ses preuves.

Il a notamment assuré la première partie de Fred Again.. au Palais 12 à Bruxelles.

Au-delà de ses talents de DJ, DC Noises est reconnu pour son immense culture musicale, qui enrichit son identité. Ses contributions uniques ont contribué à faire de lui une figure incontournable de la vie nocturne anversoise.

https://urls.fr/sOfANP

https://soundcloud.com/dcnoisesmusic

KEUTCH

► Keutch est animé par un amour féroce et passionné pour une variété de genres différents. À chaque fois, il est capable de créer de manière transparente une histoire sans com promis et qui change de genre, sans perdre en cohérence ni en verve. Ayant plus d’une vingtaine d’années d’expérience derrière les platines, il a une connaissance approfondie de la musique de club et une technique de mixage qui ne laisse aucuns dancefloors indifférent.

Instagram → https://urls.fr/gJOO9i

Mixcloud → https://urls.fr/-Q7EE6

JOE DAHLIN

► Animateur radio et DJ depuis 1994, Joe Dahlin explore la musique et les ondes comme un véritable mode de vie.

Arrivé sur RCV 99FM avec l’émission Tago Mago, il y crée ensuite Scratchy Noise, MaXiDaWa puis VYNIL ME, émission bi-hebdomadaire dédiée à la culture vinyle et aux DJs.

Le concept : inviter des “pousseurs de disques” confirmés pour raconter leur parcours et jouer leurs sélections vinyles en live.

Entre 1995 et 2003, avec le collectif Cochons de l’Espace, il participe à près de 300 événements sur la métropole lilloise, dont la venue de Moodyman à Courtrai en 2002.

Plus récemment, il s’est produit au Bistrot St Sauveur lors des soirées Dans le Rétro et pendant la Braderie en B2B avec Wesley.

Il y a aussi présenté sa soirée VYNIL ME, notamment avec DJ Cab et Brandy (label Versatile).

Instagram → https://urls.fr/0EuyBX

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

