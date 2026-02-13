Shii Foo Miix / Lobster Love + DR Vince + Dj Stamiff, Le Bistrot de St So, Lille

Shii Foo Miix / Lobster Love + DR Vince + Dj Stamiff 19 et 20 février Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T19:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-20T00:00:00+01:00 – 2026-02-20T00:30:00+01:00

JEUDIS SHII FOO MIIX

Tous les Jeudis au Bistrot de St So !

Du bon goût pour tes oreilles, du bon son pour ton bidon.

SHIIFOOMIIX, c’est ton nouveau rendez-vous du jeudi au Bistrot de St So.

Le successeur de l’Apéromix, version 2.0, simple et efficace.

HAPPY HOUR de 18h-20h la bière 50cl au prix de la 33cl.

FORMULE ÉTUDIANTE (sur présentation de la carte)

Menu à 12 € : poulet frit ou VG + frites + boisson 25cl (pils ou soft)

19h30-22H00

DJ SET 100% Vinyles.

Ambiance afterwork & chill : on discute, on boit un verre, on mange un bout.

Côté snack, nems, poulet frit coréen, bánh mì (poulet, porc ou VG), frites fraîches — tout est fait maison.

22h00-0h30

Là on bascule.

Les lumières baissent, les boules à facettes s’agitent, le son prend le dessus et le dancefloor s’installe jusqu’à 00h30.

JEUDI 19 FÉVRIER :

LOBSTER LOVE

► Lobster Love à toujours baigné dans la musique.

Aujourd’hui sa carapace se régénère au son des vinyles 33t et 45T chinés à travers braderies/brocantes et disquaires.

En journée ou en soirée, il sélectionne pour vous et avec amour des hits qui vous feront vibrer

ECOUTE – REGARDE

https://www.instagram.com/delbarrejules/

DR VINCE

► Dr. Vince est DJ, producteur et animateur radio, actif sur les scènes françaises et internationales depuis le début des années 2000. Son style hybride mêle hip-hop, bass music, électro et influences old school. Avec plus de mille dates à son actif, il a joué aux quatre coins du monde, de Paris à Tokyo, en passant par Londres, Moscou ou Bogotá. Figure marquante de la nuit parisienne, il a tenu de longues résidences au Nouveau Casino et créé les soirées emblématiques Wanted et D.U.M. DJ officiel de Stupeflip depuis 2005 et collaborateur historique de Gérard Baste (Svinkels), il s’illustre par ses scratches et son sens du show. Sur scène comme en club, Dr. Vince cultive une seule constante : faire voyager et danser le public.

ECOUTE – REGARDE

https://www.facebook.com/DocteurVinceOfficiel

https://www.instagram.com/docteurvince/

https://www.youtube.com/@DOCTEURVINCE1

https://docteurvince.bandcamp.com/

DJ STAMIFF

► Passionné de musique depuis le milieu des années 90, DJ Stamiff se met aux platines à la fin de cette décennie après avoir découvert le hip hop et le scratch, à travers les émissions de Radio Nova (Dee NaStyle, Cut Killer Show, Hypnotique DJ Show de Dj Clyde, Double H, etc.)

Au fil du temps, il s’intéresse à d’autres styles musicaux et oscille entre Hip-Hop, funk, Rock et bass Music. Il a joué dans de nombreuses salles du coin et fait les premières parties entre autre de Dj Vadim, Q-bert, Dj Krush… et a collaboré avec des rappeurs et groupes locaux tel que Mental Kombat, Paranoyann, psykokondriak et plus récemment Mwano, Zeuzloo et Pad Brapad.

ECOUTE – REGARDE

https://www.facebook.com/reel/745750961488549

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 955 Followers, 862 Following, 50 Posts – See Instagram photos and videos from Jules delbarre (@delbarrejules) », « type »: « rich », « title »: « Jules delbarre (@delbarrejules) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/610898346_18083056490514889_6353252444138557207_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=101&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=COJeaApYLRcQ7kNvwGqmpib&_nc_oc=AdkrjMoIc4cvdUH83jeQYtlR-vgAYOAfRxv6RWRdh2o8AvxX7J_xJVkbkGs7Tw3vZQ0&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=PMMqEtt0eOOYvh6Q3_DK5g&oh=00_Afo6Hh3j_XU6mCAwVG9rXOpSTSw8Y-PuhQTHvfEAUKVNzw&oe=696BE18B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/delbarrejules/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/delbarrejules/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/DocteurVinceOfficiel »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 4,722 Followers, 1,186 Following, 1,654 Posts – See Instagram photos and videos from Docteur Vince officiel (@docteurvince) », « type »: « rich », « title »: « Docteur Vince officiel (@docteurvince) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/550603620_18531541813017579_9179961066752228658_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=XMgrhSWJvfYQ7kNvwENoFzF&_nc_oc=Adnzic07aMwDXRIX_f3pHsRP-QbsE1cFUvBL2r9HbZjYZcE5QC2vlnxVU1SzUQcgv7k&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=PvwZRVY4YWpq4niMrcl4tw&oh=00_AfqBsTZF4CjjOgOVNOycD_1tA98NoY_UyjBDFXmYwempnw&oe=696BE18B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/docteurvince/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/docteurvince/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Suddenly shaggy, covered with body paints that could fade an All Black, willingly provocative and slayer valve of the French variety, the good doctor aligns prescriptions and definitive diagnoses, with a distinctive style recognizable between a thousand. For almost twenty years, Dr. Vince has been ransacking scenes and disturbing public order, drawing it from an infinite catalog of rare smashing hits, exhumed by a sniper’s flair. Depuis 1992 cu2019est plus du2019un millier de dates en France, Russie, Angleterre, Hongrie, Colombie, Japon, Benelux, Suisse. Dj sur les Tournu00e9e « Stupeflip » Avec Gerard Baste ils ont assuru00e9 des centaines de dates en France entre 2007 et 2019. Dj Ru00e9sident a partir de 2000 jusquu2019a 2007 de La Cooperative de Mai (Clermont-Ferrand). . Dj Resident au « Nouveau Casino » de Paris de 2007 a 2015 avec ses Soiru00e9es u00ab Wanted u00bb et u201cD.U.Mu201d. Ru00e9fu00e9rences scu00e9nique: Les Vieilles Charrues, Soliday’s, Dour Festival, Paleo, Ozosphere, Les Ardentes, les Franco… », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « DOCTEUR VINCE », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_nwJZGDJjD7JCi_pgqgDeuesGqy-2tIZzicczpPRxtCQ7I=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKExDltZSgWP_Mzp6dwMnQQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@DOCTEURVINCE1 »}, {« link »: « https://docteurvince.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/reel/745750961488549 »}]

Jeudi 19 février : SHII FOO MIIX au Bistrot de Saint-So. Happy hour, street food maison et DJ sets 100% vinyles avec Lobster Love, Dr. Vince et DJ Stamiff jusqu’à 00h30