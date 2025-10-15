Shijing : une nouvelle traduction du « Classique des Poèmes » Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris

Shijing : une nouvelle traduction du « Classique des Poèmes » Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris mercredi 15 octobre 2025.

Directeur

de recherche émérite au CNRS, Rémi Mathieu s’est spécialisé en poésie

classique ancienne et philosophie de l’Antiquité chinoise. Maître de

conférences en études chinoises à l’université de Strasbourg

et co-directrice du consortium Human-Num distam, Marie Bizais est à l’initiative du projet CHI-KNOW-PO qui

vise à numériser, éditer et analyser un large corpus d’anthologies

poétiques, de commentaires, de dictionnaires et d’encyclopédies de la

période médiévale chinoise (premier millénaire). Ce faisant, elle

contribue à la valorisation de fonds chinois anciens conservés en France. Leurs échanges autour du Shijing, « Classique des poèmes », sauront éclairer les auditeurs sur l’importance de cette œuvre et sur les enjeux des recherches contemporaines portant sur les textes anciens chinois.

En présence de Frédéric Wang, vice-président adjoint délégué aux formations en charge des licences, des LAS et des diplômes d’établissement à l’Inalco.

À l’occasion de la nouvelle traduction du Shijing par Rémi Mathieu, rencontre entre le traducteur et Marie Bizais, tous deux spécialistes de la poésie chinoise. La replaçant dans son contexte d’origine, la haute Antiquité, ils échangeront autour de cette œuvre poétique majeure, fleuron de la culture lettrée de l’ancienne Chine qui a traversé les générations depuis deux millénaires et demi.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65, rue des Grands Moulins 75013 AuditoriumParis

