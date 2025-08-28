Shimano Test Area Les Gets Tourisme Les Gets

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Début : 2025-08-28 09:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-28

A l’occasion de la Coupe du Monde de VTT, plongez dans l’univers de l’excellence cycliste lors du “Shimano Test Area” aux Gets, un espace pour tester les derniers composants Shimano sur une piste dédiée !

English :

During the Mountain Bike World Cup, immerse yourself in the world of cycling excellence at the Shimano Test Area in Les Gets, where you can try out the latest Shimano components on a dedicated track!

German :

Die Shimano Test Area in Les Gets ist ein Ort, an dem Sie die neuesten Shimano-Komponenten auf einer speziellen Teststrecke ausprobieren können

Italiano :

In concomitanza con la Coppa del Mondo di Mountain Bike, immergetevi nel mondo dell’eccellenza ciclistica presso la Shimano Test Area di Les Gets, dove potrete testare gli ultimi componenti Shimano su una pista dedicata!

Espanol :

Coincidiendo con la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña, sumérjase en el mundo de la excelencia ciclista en el Área de Pruebas Shimano de Les Gets, donde podrá probar los últimos componentes Shimano en una pista específica

