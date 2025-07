Shimla une fugue des temps modernes Salle Ferrier Sumène

Shimla une fugue des temps modernes Salle Ferrier Sumène dimanche 20 juillet 2025.

Shimla une fugue des temps modernes

Salle Ferrier 10 rue du portail de Perry Sumène Gard

Début : Dimanche 2025-07-20 14:30:00

fin : 2025-07-20 16:00:00

2025-07-20

Projection du documentaire SHIMLA une fugue des temps modernes dans le cadre de la 28e édition du Festival Les Transes Cévenoles.

English :

Screening of the documentary SHIMLA une fugue des temps modernes as part of the 28th edition of the Festival Les Transes Cévenoles.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms SHIMLA eine Fuge der Neuzeit im Rahmen der 28. Ausgabe des Festivals Les Transes Cévenoles.

Italiano :

Proiezione del documentario SHIMLA une fugue des temps modernes nell’ambito del 28° Festival Transes Cévenoles.

Espanol :

Proyección del documental SHIMLA une fugue des temps modernes en el marco del 28º Festival Transes Cévenoles.

