Shine Le Sémaphore Trébeurden

Shine Le Sémaphore Trébeurden vendredi 12 septembre 2025.

Shine

Le Sémaphore 7-9 rue des plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

Date(s) :

2025-09-12

L’association L’espoir d’une triplette organise un concert MERCI AU GROUPE SHINE, Tribute Pink Floyd)

Venez nombreux.ses !

Restauration et buvette sur place ! .

Le Sémaphore 7-9 rue des plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 34 26 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Shine Trébeurden a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose