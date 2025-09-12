Shine Le Sémaphore Trébeurden
Shine
Le Sémaphore 7-9 rue des plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12 23:00:00
2025-09-12
L’association L’espoir d’une triplette organise un concert MERCI AU GROUPE SHINE, Tribute Pink Floyd)
Venez nombreux.ses !
Restauration et buvette sur place ! .
Le Sémaphore 7-9 rue des plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 34 26 23
