SHING02 & Spin Master A-1 – ESPACE JULIEN Marseille

SHING02 & Spin Master A-1 – ESPACE JULIEN Marseille jeudi 16 octobre 2025.

SHING02 & Spin Master A-1 Début : 2025-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES PRÉSENTE : SHING02 & SPIN MASTER A-1Né à Tokyo, ayant grandi en Tanzanie et en Angleterre, Shing02 a émergé sur la scène indépendante de la région de la baie de San Francisco au début des années 1990. Au cours de sa carrière indépendante débutée en 1995, il a collaboré avec divers DJs et musiciens, notamment avec le regretté producteur japonais Nujabes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13