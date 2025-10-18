SHING02 & Spin Master A-1 – LA RAYONNE Villeurbanne

samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18 à 19:30. Tarif : – euros.

SHING02 & Spin Master A-1Luv(Sic) Hexalogy Tour 2025Né à Tokyo, ayant grandi en Tanzanie et en Angleterre, Shing02 a émergé sur la scène indépendante de la région de la baie de San Francisco au début des années 1990. Au cours de sa carrière indépendante débutée en 1995, il a collaboré avec divers DJs et musiciens, notamment avec le regretté producteur japonais Nujabes.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69