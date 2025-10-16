Shing02 + Spin Master A-1 Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Shing02 + Spin Master A-1 Espace Julien Marseille 6e Arrondissement jeudi 16 octobre 2025.

Shing02 + Spin Master A-1

Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Shing02 est un rappeur Japonais (il vit aux USA). Son style est Hip Hop Experimental , trilingue et notamment connu des fans d’animés japonais pour être le MC qui rappe sur Battlecry, le générique d’ouverture de Samurai Shampoo produit par NUJABES .

SPIN MASTER A-1 est un créateur de sons, DJ et platiniste qui a publié plusieurs albums avec l’artiste Shing02, notamment 246911 . Ses travaux récents comprennent Ushiro Kitsukeya with SHINGO Nishinari (feat. Red Eye) , et Rashinban , un album sous son propre nom, ainsi qu’une série d’albums breakbeat tels que B-BOY IN THE SAMURAI SHADOW.



Il a également participé à un large éventail d’activités, dont la production musicale de la vidéo promotionnelle WAMONO du géant mondial de la chaussure NIKE Japan et du film d’animation HIDARI , sorti en 2023 et très acclamé par la critique.



Il actualise actuellement ses performances en direct et sa production musicale en y ajoutant des platines et des boîtes à rythmes.



Luv(Sic) Hexalogy Tour 2025 .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Shing02 is a Japanese rapper (he lives in the USA). His style is Hip Hop Experimental , trilingual and well known to Japanese anime fans as the MC who raps on Battlecry, the opening credits of Samurai Shampoo produced by NUJABES .

Shing02 ist ein japanischer Rapper (er lebt in den USA). Sein Stil ist experimenteller Hip Hop, dreisprachig und vor allem bei Fans japanischer Animes bekannt, da er der MC ist, der auf Battlecry rappt, dem Vorspann von Samurai Shampoo, der von NUJABES produziert wird.

Shing02 è un rapper giapponese (vive negli Stati Uniti). Il suo stile è Experimental Hip Hop, trilingue e ben noto ai fan degli anime giapponesi come MC che rappa su Battlecry, la sigla di apertura di Samurai Shampoo prodotta da NUJABES.

Shing02 es un rapero japonés (vive en EE.UU.). Su estilo es Hip Hop Experimental, trilingüe y bien conocido por los fans del anime japonés como el MC que rapea en Battlecry, los créditos iniciales de Samurai Shampoo producidos por NUJABES.

