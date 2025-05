« SHINRIN YOKU » bain de forêt Japonais – Laprugne, 18 mai 2025 09:30, Laprugne.

Allier

« SHINRIN YOKU » bain de forêt Japonais Les Monts de la Madeleine Laprugne Allier

Tarif : 40 – 40 – EUR

Remise tarif groupe / famille à partir de 4 personnes me contacter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 09:30:00

fin : 2025-05-18 12:30:00

Date(s) :

2025-05-18

Le SHINRIN YOKU ou « Bain de Forêt Japonais »: « laisser la nature pénétrer en toute conscience dans votre corps par la voie de vos 5 sens ».

.

Les Monts de la Madeleine

Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 27 84 20 franckbernigaud@wanadoo.fr

English :

SHINRIN YOKU or « Japanese Forest Bath »: « let nature consciously enter your body through your 5 senses ».

German :

SHINRIN YOKU oder « Japanisches Waldbad »: « Lassen Sie die Natur bewusst über Ihre fünf Sinne in Ihren Körper eindringen ».

Italiano :

SHINRIN YOKU o « bagno nella foresta giapponese »: « lasciare che la natura entri consapevolmente nel corpo attraverso i 5 sensi ».

Espanol :

SHINRIN YOKU o « Baño de bosque japonés »: « dejar que la naturaleza entre conscientemente en su cuerpo a través de sus 5 sentidos ».

L’événement « SHINRIN YOKU » bain de forêt Japonais Laprugne a été mis à jour le 2025-05-08 par Vichy Destinations