Shinrin Yoku bain de forêt Japonais Laprugne

Shinrin Yoku bain de forêt Japonais

Les Monts de la Madeleine Laprugne Allier

Début : 2025-11-09 09:30:00

fin : 2025-11-23 12:30:00

2025-11-09

Découvrir autrement la Nature grâce au SHINRIN YOKU Japonais

.

Les Monts de la Madeleine Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 27 84 20 franckbernigaud@orange.fr

English :

Discover Nature in a different way with Japanese SHINRIN YOKU

German :

Mit dem japanischen SHINRIN YOKU die Natur auf andere Weise entdecken

Italiano :

Scoprire la natura in modo diverso grazie al giapponese SHINRIN YOKU

Espanol :

Descubra la Naturaleza de otra manera gracias al SHINRIN YOKU japonés

