SHIRIN YOKU BAIN DE FORÊT Mosset
Mosset Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08 13:00:00
2025-11-08
Invitation à se connecter à la nature à travers une marche lente et silencieuse, propice à la découverte sensorielle de la forêt. Séance en catalan, participation libre à partir de 15€. Réservation au 06 41 24 08 89.
Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 24 08 89
An invitation to connect with nature through a slow, silent walk, conducive to sensory discovery of the forest. Session in Catalan, free participation from 15? upwards. Reservations on 06 41 24 08 89.
Einladung, sich durch einen langsamen und stillen Spaziergang mit der Natur zu verbinden, um den Wald mit allen Sinnen zu entdecken. Sitzung auf Katalanisch, freie Teilnahme ab 15 ? Reservierung unter 06 41 24 08 89.
Un invito a connettersi con la natura attraverso una passeggiata lenta e silenziosa, che favorisce la scoperta sensoriale della foresta. Sessione in catalano, ingresso gratuito dai 15 anni in su. Prenotare al numero 06 41 24 08 89.
Una invitación a conectar con la naturaleza a través de un paseo lento y silencioso, propicio para el descubrimiento sensorial del bosque. Sesión en catalán, entrada libre a partir de 15 años y medio. Reserva en el 06 41 24 08 89.
