SHIRIN YOKU BAIN DE FORÊT

Mosset Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 13:00:00

2025-11-08

Invitation à se connecter à la nature à travers une marche lente et silencieuse, propice à la découverte sensorielle de la forêt. Séance en catalan, participation libre à partir de 15€. Réservation au 06 41 24 08 89.

Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 24 08 89

English :

An invitation to connect with nature through a slow, silent walk, conducive to sensory discovery of the forest. Session in Catalan, free participation from 15? upwards. Reservations on 06 41 24 08 89.

German :

Einladung, sich durch einen langsamen und stillen Spaziergang mit der Natur zu verbinden, um den Wald mit allen Sinnen zu entdecken. Sitzung auf Katalanisch, freie Teilnahme ab 15 ? Reservierung unter 06 41 24 08 89.

Italiano :

Un invito a connettersi con la natura attraverso una passeggiata lenta e silenziosa, che favorisce la scoperta sensoriale della foresta. Sessione in catalano, ingresso gratuito dai 15 anni in su. Prenotare al numero 06 41 24 08 89.

Espanol :

Una invitación a conectar con la naturaleza a través de un paseo lento y silencioso, propicio para el descubrimiento sensorial del bosque. Sesión en catalán, entrada libre a partir de 15 años y medio. Reserva en el 06 41 24 08 89.

