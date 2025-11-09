SHIRIN YOKU BAIN DE FORÊT

Mosset Pyrénées-Orientales

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 11:00:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Invitation à se connecter à la nature à travers une marche lente et silencieuse, propice à la découverte sensorielle de la forêt. Participation libre à partir de 15€. Réservation au 06 41 24 08 89.

Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 24 08 89

English :

An invitation to connect with nature through a slow, silent walk, conducive to sensory discovery of the forest. Free participation from 15? upwards. Reservations on 06 41 24 08 89.

German :

Einladung, sich durch einen langsamen und stillen Spaziergang mit der Natur zu verbinden, um den Wald mit allen Sinnen zu entdecken. Kostenlose Teilnahme ab 15? Reservierung unter 06 41 24 08 89.

Italiano :

Un invito a entrare in contatto con la natura attraverso una passeggiata lenta e silenziosa, che favorisce la scoperta sensoriale della foresta. Ingresso libero dai 15 anni in su. Prenotazioni al numero 06 41 24 08 89.

Espanol :

Una invitación a conectar con la naturaleza a través de un paseo lento y silencioso, propicio al descubrimiento sensorial del bosque. Entrada gratuita a partir de 15 años y medio. Reservas en el 06 41 24 08 89.

