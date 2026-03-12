Shiv’Artisan·es – Exposition photo de Benjamin Lachenal Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 13:30 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, site départemental de Sainte-Luce-sur-Loire, accueille l’exposition photographique Shiv’Artisan·es, réalisée par Benjamin Lachenal, artisan photographe basé à Nantes. Cette exposition rassemble 20 portraits photographiques d’artisanes et d’artisans, réalisés dans leurs ateliers ou sur leurs lieux de travail.À travers cette série de portraits, le photographe cherche à révéler l’humain derrière le geste, l’engagement derrière le métier. Chaque cliché raconte une rencontre, un parcours, une passion.Ce travail rend hommage à des professionnels souvent discrets, mais essentiels à l’économie et à la culture locale. L’approche artistique, respectueuse et authentique, offre une nouvelle perspective sur le quotidien des artisans et sur la richesse de leurs univers. Exposition du 16 mars au 29 mai 2026Entrée libre selon horaires d’ouverture de l’établissement (8h30 à 12h30/13h30 à 17h)

Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 51 13 83 00 https://www.nd-medias.fr/shivartisans



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